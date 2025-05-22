Çaydanlık kabusu! 1 yaşındaki Defne Mila'nın üstüne kaynar çaydanlığın demliği döküldü

Üzerine çaydanlık devrilen Defne Mila’nın vücudu yandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025

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İstanbul Güngören'de yaşayan Adile Baydere (54), iddiaya göre mutfakta yemek yaparken kaynar çaydanlığın demliği 1 yaşındaki torunu Defne Mila'nın üstüne döküldü.

Küçük çocuk, acıyla çığlık attı. Babaannesi ise onu hemen mutfak lavabosunun içine oturttu. Torununu 10 dakika çeşme suyu altında bekletti. Defne, eve gelen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin vücudunun yüzde 15'inin yandığı tespit edildi. Yoğun bakım süreci geçiren Defne Mila, toparlamaya başladı.

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