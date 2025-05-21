Baba ve oğulun cansız bedeni bulunmuştu! Çifte cinayete 3 gözaltı

Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed Sati (15), kamyonette yanmış ve başlarına ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili Remzi Sati’nin ortağı A.M. ile iki kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025

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Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15) kamyonette yanmış halde ölü bulundu. Başlarına sıkılan kurşunla öldürülen baba oğulda Remzi Sati'nin ortağı A.M. ve 2 kişi gözaltına alındı. Cinayetten önce baba ile ortağı arasında kayıp hayvan yüzünden tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Terliği 150 metre uzakta bulunan Muhammed'in olay yerinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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