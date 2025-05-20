Ellerin kırılsın | Muğla'da dehşet anları! Akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, P.D. isimli kadının bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025

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Kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Erkek şiddetinin bu seferki adresi Muğla'ydı. P.D. isimli kadın, yakıt almak üzere geldiği akaryakıt istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Saldırgan, P.D.'ye yumrukla vurmaya devam etti. Vatandaşlar müdahale etti, polis soruşturma başlattı. P.D., emniyetteki ifadesinde, saldırganı tanımadığını belirtti.

Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırganın kimliği tespit edildi. Kadının eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen saldırgan ve iki kişi, "kasten yaralama" ve "yağma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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