New York'taki Türk doktora kahramanlık ödülü!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erol Gürsoy, eğitim için gittiği New York’ta inanılmaz bir olayın kahramanı oldu. Kalp krizi geçiren Lee Shulman’ı kurtaran Türk doktora, yatırım şirketi Meet Janney tarafından teşekkür plaketi verilecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da kardiyoloji uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Erol Gürsoy, eğitim için 29 Nisan'da ABD'ye gitti. New York'ta kalacağı yeri ararken birkaç metre önünde bir adamın önce göğsünü tuttuğunu sonra yere yığıldığını görünce hemen yanına gitti.



Dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra hastanın kalbi tekrar atmaya başladı ve yaşlı adamın hayatını kurtardı. O kişi Wall Street'in önemli yatırım şirketlerinden Meet Janney'nin Başkan Yardımcısı Lee Shulman'dan başkası değildi. 73 yaşındaki hasta sağlığına kavuşurken, Shulman'ın kızı Gürsoy'a

"Sen bizim kahramanımızsın" diyerek teşekkürlerini iletti.



Türk doktor, "Yaşadıklarım bir film gibiydi. Uzun yolculuk sonrası yorgundum, karşımda bir adam yere yığıldı. Hemen yanına gittim ve kalp krizi geçirdiğini anladım. Elimden geleni yaptım. Çok farklı bir deneyim" dedi. ABD'de birçok gazetenin manşeti olan Dr. Gürsoy'a teşekkür plaketinin verileceği belirtildi. Meet Janney yetkilileri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir organizasyonda Lee Shulman'ın hayatını kurtaran Dr. Gürsoy'a ödülünü takdim edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN