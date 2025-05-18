Ağrı’nın zirvesinde teknoloji yarışması!

Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması”nın üçüncüsü bu yıl büyük coşkuyla düzenlendi. Gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve bunu profesyonel bir zemine taşımaları hedeflenen yarışmada, 20 takım ön elemeyi geçerek adını finale yazdırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025

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Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmasını teşvik etmek amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın üçüncüsü bu yıl büyük coşkuyla düzenlendi. Gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve bunu profesyonel bir zemine taşımaları hedeflenen yarışmada, 20 takım ön elemeyi geçerek adını finale yazdırdı. Finaller de yine Ağrı'da gerçekleştirilecek. Ağrı'da yarışmaya katılan gençlerin heyecanı görülmeye değerdi.

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