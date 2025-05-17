Mattia’nın katiline ‘özel hayat’tan ceza!

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde mahkeme, yargılanan U.B.'nin 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan hapis cezası almasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesine ilişkin dava sürerken cinayetten yargılanan U.B.'nin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. U.B.'nin arkadaşlarıyla birlikte geçen yıl da başka bir çocuğu, "Ya köpeğin önünde beklersin ya dayak yersin." diyerek el öptürüp video çektiği ve bunu da yayınladığı ortaya çıktı.



U.B.'nin "tehdit" suçundan aldığı o davada, özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ceza aldığı öğrenildi. Mahkeme, 2 yıl hapis cezasını, şüphelinin geçmişini dikkate alarak 10 aya indirip kişilik özellikleri dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. U.B.'ye, 3 yıl içinde suç işlemezse, hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği hatırlatıldı. Şüpheli, Minguzzi davasından ceza alırsa videolu tehdit suçundan aldığı ceza da infaz edilecek. ARZU KAYA

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