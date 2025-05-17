Kırıkkale'de vahşet: Kiracısının derin dondurucusundan çıkana inanamadı!

Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu düşünülen ceset derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025

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Kırıkkale'de bir ev sahibi, kiracısından uzun süredir haber alamaması üzerine durumu şüpheli bularak eve gitti. Daireye çilingir yardımıyla giren ev sahibi, yaptığı kontrolde derin dondurucuyu açınca korkunç manzarayla karşılaştı.



Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çürümeye yüz tutmuş ceset derin dondurucudan çıkarıldı. Cesedin, 11 yıl önce öldüğü tahmin edilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. 4 şüpheli gözaltına alındı. Vahşet ise kiracı Meliha Veske'nin ölümüyle ortaya çıktı. Apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, "Hiç koku hissetmedik" dedi. HAKAN GÖKKAYA

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