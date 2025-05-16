Türkü söyledi hayatı değişti

Hacı Abdullah Saygılı (14), hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailede büyüdü. Sokakta arkadaşlarıyla top oynarken söylediği bir türküyle müzik öğretmeni Burhan Boz'un dikkatini çekti. Boz'un 'Sen yaparsın' sözleriyle çıktığı yolda şehirde kısa sürede dikkat çeken bir ses haline geldi.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025

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Kırşehir Kaman'a bağlı Değirmenkaşı köyünde yaşayan Hacı Abdullah Saygılı (14), hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailede büyüdü. Sokakta arkadaşlarıyla top oynarken söylediği bir türküyle müzik öğretmeni Burhan Boz'un dikkatini çekti. Boz'un "Sen yaparsın" sözleriyle çıktığı yolda şehirde kısa sürede dikkat çeken bir ses haline geldi. Hacı Abdullah Saygılı, il genelinde düzenlenen müzik yarışmasında "Sen Gülersen" türküsüyle birinciliği elde etti. CANSU KILINÇ

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