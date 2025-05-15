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Yeni hayatına alışamadı: Petshoptan sahiplenilen Muffin rehabilitasyona alındı

Ankara’da bir petshoptan sahiplenilen Muffin isimli köpek, sosyal uyumda zorlanınca veteriner teknikeri Yağmur Denli tarafından rehabilitasyona alındı.

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Yeni hayatına alışamadı: Petshoptan sahiplenilen Muffin rehabilitasyona alındı

Ankara'da petshoptan sahiplenilen "Muffin" isimli köpek sosyal uyumda zorlandı. Veteriner teknikeri Yağmur Denli tarafından rehabilitasyona alındı.

Muffin'e kontrollü sosyal temas, pozitif pekiştirme ve güven temelli yaklaşımlar uygulanmaya başlandı. Amaç, Muffin'in güven duygusunu yeniden geliştirmek.

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