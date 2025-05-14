Elektronik sigara genç kadını komaya soktu!

Elektronik sigara ABD'de yaşayan Tuğçe'yi komaya soktu. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen genç kadın, 'Sakın içmeyin' diye konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025

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ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Tuğçe S., etrafındakilerin uyarılarını dinlemedi. Puf adıyla da bilinen elektronik sigara içti. Ancak ciğerleri su toplayınca komaya girdi.



Hemen yoğun bakıma alınıp tedavi edildi. Kendine gelir gelmez de herkesi uyarıp şunları söyledi: 'Vape' içen herkese yalvarıyorum. Lütfen içmeyin. Şu anda vape içtiğimiz için hastaneye kaldırıldım. Ciğerlerimizde sıvı birikmesi olmuş. Sağlığınızı kaybetmeyin.

KORKUNÇ ZARARLARI VAR

Vape, en az sigara kadar zararlı. Sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Vape kullanımıa, akciğerlere, kalbe ve beyne zarar verebilir, EVALI gibi ciddi hastalıklara neden olabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu nedenle, vape kullanımı sağlığa zararlıdır ve sigaradan daha güvenli bir alternatif olarak kabul edilmemelidir.

EVALI: Elektronik Sigara ve Vaping Kullanımına Bağlı Akciğer Yaralanması anlamına gelir ve elektronik sigara veya vaping ürünlerinin kullanımıyla ilişkili bir akciğer hastalığıdır. Akciğerlerde iltihaplanma ve hasara yol açar.

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