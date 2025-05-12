Tunceli'de film gibi olay: Bahçesine düşen alev topu şaşkına çevirdi!

Evinin penceresinden yağmurun yağışını izleyen Fehime Ekici (85), bahçeye bir alev topu çakıldığını farketti. Durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Tunceli'nin Arpaderen Köyü'nün Doruk mezrasında yaşayan Fehime Ekici (85), film gibi bir olay yaşadı. Evinin penceresinden yağmurun yağışını izlerken bahçeye bir alev topu çakıldı. Durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı.



Sabah bahçeyi kontrol eden Fahri Ekici, yaklaşık 20 kiloluk, göktaşı olduğunu değerlendirdiği bir cisim buldu. Fahri Ekici, "Anneme Anneler Günü hediyesi gökten geldi. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Normal taşlardan daha ağır geliyor. Analize sonuçlarını bekliyoruz" ifadesini kullandı. ERCAN TOPAÇ

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