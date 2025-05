Konya'da mağdur oğullarının hakkını savunmak isteyen anne avukat oldu!

Konya'da Can Berk 8 yaşında geçirdikleri trafik kazası sonrasında onlarca ameliyat geçirerek hayata tutunmaya çalıştı. İkinci çocukları Berat Kaan'a ise 2 yaşında otizm tanısını konuldu. Gülistan Sarkurt, kaza geçiren oğlunun dava sürecinde avukatlar tarafından mağdur edildiğini ifade ederek, bu sebepten dolayı üniversite sınavına girip hukuk fakültesini kazandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

Konya'da yaşayan Gülistan Sarkurt, babasını 7 yaşındayken kaybetti ve annesi ile hayata tutundu. Sarkurt çok geçmeden eşi Gökhan ile tanışarak evlendi. İlk çocukları olan Can Berk dünyaya geldi. Can Berk 8 yaşında geçirdikleri trafik kazası sonrasında onlarca ameliyat geçirerek hayata tutunmaya çalıştı. İkinci çocukları Berat Kaan'a ise 2 yaşında otizm tanısını konuldu.



Gülistan Sarkurt, kaza geçiren oğlunun dava sürecinde avukatlar tarafından mağdur edildiğini ifade ederek, bu sebepten dolayı üniversite sınavına girip hukuk fakültesini kazandığını belirtti. Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan Sarkurt, şimdilerde yüksek lisans ve resmi avukatlık stajını yapıyor.



Sarkurt, en büyük hedefinin ise trafik kazalarında canı yanan vatandaşların davaları ile ilgilenerek onlara yardımcı olmak olduğunu belirtti. Gülistan Sarkurt'un eşi Gökhan Sarkurt, oğulları Can Berk, Berat Kaan ve Yiğit İbrahim; annelerinin başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

