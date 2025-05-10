Eşi beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! Gencay Yıldırım'dan şoförün serbest kalmasına sert tepki: "O cani dışarda"

Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın eşi Gencay Yıldırım, kazaya karışan sürücünün serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025

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Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Aysel Yıldırım'ın (35) eşi Gencay Yıldırım (47), şoförün serbest kalmasına tepki gösterdi.

5 yaşındaki kızıyla psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Gencay Yıldırım, "Sürücü hala dışarıda. Tutuklanmadı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen nöbetçi hakimlik tutuksuz yargılama ve yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Tutulan tutanakla güvenlik kamera görüntüleri farklı" diye konuştu.

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