Sanal soyguna geçit yok!

Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılık yapan, yasa dışı bahis organize eden, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile bağlantılı içerikler paylaşan 568 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; 39 ilde siber operasyon düzenlendi. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yüksek kazanç" vaadiyle dolandırıcılık yapan, yasa dışı bahis organize eden, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile bağlantılı içerikler paylaşan 568 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar 111 milyon 599 bin lira olan mal varlığına da el konuldu. Soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor. ÖMER ÇETİN

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