Muğla'da acı olay: 12 yaşındaki çocuk kazaya kurban gitti!
12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir, karşıdan karşıya geçerken çarpan motosiklet yüzünden hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ağır yaralandı.
Muğla Marmaris'te 26 yaşındaki Ahmet Can K.'nin (26) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı. Kanlar içinde kalan Soydemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ağır yaralandı. Sürücü, özel hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.