Antalya'da kan donduran olay! İş görüşmesi için gittiği şantiye önünde cansız bedeni bulundu

Antalya'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Suriye uyruklu inşaat işçisi iş görüşmesi için gittiği şantiyenin önünde cansız bedeni bulundu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 18:30

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Kan donduran olay, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5772 Sokak'ta meydana geldi. Yeni tamamlandığı öğrenilen 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İŞÇİNİN CENAZESİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. (37) olduğu tespit edildi. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi'nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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