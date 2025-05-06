Uzmanlar uyardı: Krem sahtekarlığına dikkat!

Havaların ısınmasıyla güneş kremleri gibi çeşitli kozmetiklere talep artıyor. Taklit ve sahte ürünlerin ayırt edilmesi için ambalaj ve etiketlerde basım hatası olup olmadığına dikkat edilmesi öneriliyor.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Yaz aylarının yaklaşmasıyla güneş kremi başta olmak üzere çeşitli kozmetik ürünlerin satışları arttı. Artan taleple beraber piyasada sahte ve taklit ürünlerin yaygınlaşma riski de bulunuyor.

Tüketicilerin, söz konusu kozmetikleri satın alırken hem sahtecilik hem de ürün içerikleri ve son kullanma tarihi gibi unsurlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, özellikle güneş kremi gibi tüketimi yüksek ürünlerin taklitlerinin arttığını, bu nedenle tüketicilerin bu ürünleri alırken daha dikkatli olmasının önem taşıdığını söyledi.

Ürünleri orijinallerinden ayırt etmenin ve bazı özelliklerine dikkat etmenin halk sağlığının korunması açısından önemli olduğunu belirten Pura, "Satın alınan kozmetiğin Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır." dedi.

'TSE' VEYA 'CE' SERTİFİKALARI OLMALI

Pura, ülkede Tarım ve Orman ya da Sağlık bakanlıklarınca onaylanan ürünlerin güvenilir kabul edildiğini vurgulayarak, "Ürün ambalajında 'TSE' veya 'CE' gibi sertifikaların olup olmadığı kontrol edilmeli. Ayrıca, ürünün Sağlık Bakanlığından onaylı olup olmadığı, barkod numarası veya üretici bilgileri kullanılarak kontrol edilebilir. Sahte ürünlerin iç ambalaj etiketlerinde sıklıkla düzensiz basımlara rastlanıyor, ürün iç ambalajındaki etiketlerin basılma düzenine ve simetrisine dikkat edilmelidir" diye konuştu.



Ahmet Pura, "Orijinal ürünlerin sahte ve taklitlerinden ayırt edilebilmesi için paketin içine bilye konuyor. Satın alınmak istenilen ürün iyice çalkalanarak bilye sesi duyulup duyulmadığına dikkat edilmeli." dedi.



KOZMETİKLERDE KİMYASAL RİSKİ

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, makyaj malzemelerinin ve güneş koruyucularının yüzde 80'den fazlasında yer alan PFAS'a (Per- ve Polifloroalkil Maddeler) dair uyarılarda bulundu. Ürünlerin suya dayanıklı olmasını sağlayan, kullanım süresini uzatan maddenin yüze sürüldüğünde yıllarca kalabileceğine dikkat çeken Yalçın, "Hormonal bozukluğa sebep olabiliyor. Perfloro, floro gibi ibareler içeren ürünlerden uzak durun" dedi.

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