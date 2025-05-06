Bir devrin sonu: Skype 22 yıl sonra kapatıldı

2003 yılında internet iletişimini değiştiren Skype, 5 Mayıs 2025’te Microsoft tarafından resmen kapatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025

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Skype, 22 yıllık serüvenin ardından kapatıldı. 2003'te internet iletişimine devrim niteliğinde bir uygulama olarak kurulan Skype, 5 Mayıs 2025'te Microsoft tarafından resmen kapatıldı. Milyonlarca kullanıcının aileleri, arkadaşları ve iş dünyasını bir araya getiren platform, yerini Microsoft Teams'e bıraktı.



Microsoft'un 2011'de 8,5 milyar dolara satın aldığı sesli ve görüntülü iletişim platformu Skype, 22 yıllık serüvenini 5 Mayıs 2025'te noktaladı. 2003'te Estonya'da doğan ve internet üzerinden ücretsiz iletişim çağını başlatan Skype, bir dönemin en popüler uygulamalarından biriydi.

Ancak Zoom, WhatsApp, Discord ve Microsoft'un kendi ürünü Teams gibi rakiplerin gölgesinde kalan platform, Microsoft'un stratejik kararıyla resmen kapatıldı.

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