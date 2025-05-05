TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler!

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

50 kişinin çalıştığı bir şirketin sahibiyim. Çalışanlardan biri sürekli rapor alıyor. Sözleşmesini feshedip, işten çıkarsam tazminat öder miyim?

İşveren de tıpkı işçi gibi sağlık sebepleri nedeniyle iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bunun için belli şartlar gerekmektedir. İşçi uzun süreli raporlu olursa işveren iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilecektir. Bu imkan, kesintisiz biçimde olan raporlu olma süresinin ihbar önelini 6 hafta aşması halinde doğacaktır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre analık izninin bitiminden sonra başlar. İşçi aralıklı sürelerle de olsa sık sık sağlık raporu alıyorsa, bu durumda da işçinin iş görme görevinden doğru bir şekilde faydalanılamayacağı için iş sözleşmesi geçerli bir sebeple feshedilebilir. Bu durumda da işveren işçinin kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

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EŞİM SÖZLÜ ŞİDDET UYGULUYOR



Çok mutlu olacağımı düşünerek bir evlilik yaptım. Ancak ikinci yıldan itibaren eşim bana kaba konuşmaya başladı. Bazı zamanlarda hakaretler de oldu. Boşanma davası açmak istiyorum. Bu durum yeterli olur mu? Bu durum kabul edilemez. Aşağılayıcı sözler, kişinin haklarına uygulanan bir saldırıdır. Bu durumlar karşı tarafa boşanma davası açmak için yeterli sebepler oluştururken, kusurlu davranışa da girmektedir. Boşanmak istediğinizde ve düzelmeyecek bir tutumla karşılaştığınızda, kendinize saygınızı yitirmeye başladığınızda gerekli kararları alabilirsiniz. Dava açmanız yeterli olacaktır.