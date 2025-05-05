Minik Şerçe tüm şarkılarının haklarını sattı!

Türk müziğinin efsanevi ismi Sezen Aksu’nun tüm şarkılarının hakları, Universal Music Group tarafından satın alındı. UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, “Bu kataloğun emanetçisi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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Universal Music Group (UMG), Türkiye'nin en ikonik sanatçılarından Sezen Aksu'nun müzik kataloğunu satın aldı. Anlaşma kapsamında Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildi. UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, yaptığı açıklamada, "Bu son derece başarılı kataloğun emanetçisi olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin en başarılı söz yazarı ve yapımcılarından biri olan Sezen Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık, hayranız. Sezen Aksu'nun müziğinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada beğeniyle dinlenmesini sağlamak için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.



40 MİLYON ALBÜM SATTI

Sezen Aksu'nun 40 milyonu aşan fiziksel albüm satışı ve Spotify'da ayda 6 milyon aktif dinleyiciye ulaşması, UMG'nin satın alma kararında kritik rol oynadı. Satın alma bedeli ve telif haklarının ne kadarının devredildiği şimdilik açıklanmadı. Ancak uzmanlar, Sezen Aksu gibi bir sanatçının kataloğunun milyonlarca dolarlık bir yatırım gerektirdiğini belirtiyor. UMG Türkiye Müdürü Nzan Hacıgüzeller, 'Ona zaten hayrandık' dedi.

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