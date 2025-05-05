3+1 eve girdi sadece 1ini aldı

3+1 daireyi, bir yakınına vekalet vererek 2021 yılında satın alan Mehmet Ü., evin, 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025

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Almanya'da yaşayan Mehmet Ü., internetten Ankara'daki 3+1 daireyi, bir yakınına vekalet vererek 2021 yılında satın aldı. Aynı yıl kente gelince evin, 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti. 2 odanın yan daireye katıldığını fark etti. Avukatı Senem Yılmazel dava açtı. Davacı yan daire anlaştı, kendisine ait olan bölümleri davalı tarafa sattı. Minik evini de kiraya verdi.

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