3+1 eve girdi sadece 1ini aldı
3+1 daireyi, bir yakınına vekalet vererek 2021 yılında satın alan Mehmet Ü., evin, 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti.
Almanya'da yaşayan Mehmet Ü., internetten Ankara'daki 3+1 daireyi, bir yakınına vekalet vererek 2021 yılında satın aldı. Aynı yıl kente gelince evin, 78 metrekare ve 1+1 olduğunu fark etti. 2 odanın yan daireye katıldığını fark etti. Avukatı Senem Yılmazel dava açtı. Davacı yan daire anlaştı, kendisine ait olan bölümleri davalı tarafa sattı. Minik evini de kiraya verdi.