Kilis'te geri manevra faciayla sona erdi: 5 aylık hamile kadın acı şekilde can verdi!

Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, otomobiliyle geri manevra yaptı. İddiaya göre aracın arkasında bulunan 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı’yı fark etmeyerek çarptı. Kadının ölümüne yol açtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025

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Feci kaza, önceki akşam Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde yaşandı. Diyarbakır'da görevli 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptı. Bu sırada iddiaya göre aracın arkasında bulunan 20 yaşındaki 5 aylık hamile eşi Afra Dağcı'yı fark etmeyerek çarptı.



Kadın, otomobille duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Afra Dağcı'nın ölümünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Dağcı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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