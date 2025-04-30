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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: "Deprem yok" dedi

Prof Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili A Haber’de önemli açıklamalar yaptı. Meslektaşlarının tüm öngörülerini çöpe attı. “Araziye çıkmadan konuşuyorlar” deyip şu ifadeleri kullandı:Marmara Bölgesi’nde artık başka büyük bir deprem tehlikesi kalmadı. Riskli bölgeler Kütahya Simav, İzmir Karaburun ile Tokat’ın Kazova yöresi.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: Deprem yok dedi

Prof. Dr. Üşümezsoy, "Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Söylediklerim tahmin değil bilgi. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. İstanbul'a gelen bir deprem yok" dedi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)

İstanbul'da bir hafta önce Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte panik sürerken, gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)

6'NIN ÜSTÜ ARTIK YOK
Üşümezsoy tartışmaların ana konusu olan faylara ilişkin 'Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğuya doğru giden bir deprem yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok' diye konuştu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)

ÜÇ İLE DİKKAT
Deprem riski olan yerleri açıklayan Üşümezsoy, İstanbul'a gelen bir deprem olmadığını vurgulayarak 'İzmir Karaburun- Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat' dedi. konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Istıranca Dağları'nda bütün doktoramı yaptım Trakya'da, Kaz Dağları'nda da... Marmara Denizi'nin yapısını çok iyi biliyordum. Sismik kesitlerin hepsi benim masalarım üzerinde evim onlarla kaplıydı, Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyorduk. Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son depremdi" diyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)
DEPREM TEHLİKESİ KALMADI
"Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Başka deprem tehlikesi kalmadı. Dedim ki "Adalar fayı zaten ölü bir fay. Bir risk yok. 6 Şubat depremi bunlara gösterdi. 350-400 kilometrelik fay kırılıyor 7.8'lik deprem oluyor. Marmara'da böyle bir mesafe yok. İki tane kırılması iki Marmara lazım. Karşı çıkıyordum bunlara çünkü ben Jeoloji biliyorum. Bu anlamda farklı olmamın sebebi, 1 disiplin 2 bu bölgeyi bilmek. Söylediklerim tahmin değil bilgi. Tek risk taşıyan fay Silivri Kumburgaz fayı. Sığ olduğu için büyük deprem yapmıyor. İstanbul'a gelen bir deprem yok."

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