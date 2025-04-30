Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: "Deprem yok" dedi

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA) ÜÇ İLE DİKKAT Deprem riski olan yerleri açıklayan Üşümezsoy, İstanbul'a gelen bir deprem olmadığını vurgulayarak 'İzmir Karaburun- Kütahya'ya ve Tokat/Kazova'ya dikkat' dedi. konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Istıranca Dağları'nda bütün doktoramı yaptım Trakya'da, Kaz Dağları'nda da... Marmara Denizi 'nin yapısını çok iyi biliyordum. Sismik kesitlerin hepsi benim masalarım üzerinde evim onlarla kaplıydı, Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyorduk. Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son depremdi" diyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: ʺDeprem yokʺ dedi. (İHA)

DEPREM TEHLİKESİ KALMADI

"Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Başka deprem tehlikesi kalmadı. Dedim ki "Adalar fayı zaten ölü bir fay. Bir risk yok. 6 Şubat depremi bunlara gösterdi. 350-400 kilometrelik fay kırılıyor 7.8'lik deprem oluyor. Marmara'da böyle bir mesafe yok. İki tane kırılması iki Marmara lazım. Karşı çıkıyordum bunlara çünkü ben Jeoloji biliyorum. Bu anlamda farklı olmamın sebebi, 1 disiplin 2 bu bölgeyi bilmek. Söylediklerim tahmin değil bilgi. Tek risk taşıyan fay Silivri Kumburgaz fayı. Sığ olduğu için büyük deprem yapmıyor. İstanbul'a gelen bir deprem yok."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN