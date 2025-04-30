Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’e konuk oldu! Gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi: "Deprem yok" dedi
Prof Şener Üşümezsoy, İstanbul depremiyle ilgili A Haber’de önemli açıklamalar yaptı. Meslektaşlarının tüm öngörülerini çöpe attı. “Araziye çıkmadan konuşuyorlar” deyip şu ifadeleri kullandı:Marmara Bölgesi’nde artık başka büyük bir deprem tehlikesi kalmadı. Riskli bölgeler Kütahya Simav, İzmir Karaburun ile Tokat’ın Kazova yöresi.
Prof. Dr. Üşümezsoy, "Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Söylediklerim tahmin değil bilgi. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. İstanbul'a gelen bir deprem yok" dedi.
İstanbul'da bir hafta önce Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte panik sürerken, gözler uzman isimlerin açıklamalarına çevrildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu.
6'NIN ÜSTÜ ARTIK YOK
Üşümezsoy tartışmaların ana konusu olan faylara ilişkin 'Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğuya doğru giden bir deprem yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Artçılar 6.2'lik yeni deprem riskini yok etti. Fay tamamen kırıldı. Başka deprem tehlikesi kalmadı. 6 üstü deprem ihtimali artık yok' diye konuştu.