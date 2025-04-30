Kanseri atlatan talihsiz kadın estetikle hayatını kabusa çevirdi!

Meme kanserini atlatan Güzide Kozan, güzellik uğruna göğüslerinden oldu.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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İstanbul Ümraniye'de yaşayan Güzide Kozan, 2009'da yakalandığı meme kanserini gördüğü tedavilerle atlattı. Göğsünden 9 milimetrelik kitle alındı. Kozan, aynı yere estetik yaptırmaya karar verince hayatı kâbusa döndü. Meme estetiği yaptıran ve bir göğsünü tamamen kaybeden Kozan'ın vücudunda ölü dokular oluşmaya başladı. Güzide Kozan, "3 defa ameliyat oldum, günlerce oksijen tedavisi gördüm. Vücudumda kapanmayan yaralar ve delik oluştu. Artık ölü deriler yüzünden korkuyorum. Doktordan şikâyetçi oldum" dedi.

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