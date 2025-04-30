Güvensiz İSPARK otoparkı kapatıldı!

İstanbul’da 36 İSPARK otoparkı kapatıldı. İBB “Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır” açıklaması yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde İSPARK'ın işlettiği 36 otoparkın, ruhsatsız olduğu iddiasıyla hizmete kapatıldı. İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıtalar tarafından mühürlenen otoparkları kullanmak için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.



Bu kapsamda, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı'nın da aralarında bulunduğu otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.



Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN