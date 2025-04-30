Buluşma yerine geç kalan eski eşe hapis cezası!

Muğlalı Nazlı Zeynep A., eşi B.C.A.’ya boşanma davası açtı. Kızı S.D.A.’nın geçici velayeti kendisine bırakıldı. Bayramda çocuğunu babasıyla buluşturmak için yola çıktı. Ancak iddiaya göre randevu yerine 43 dakika geç kaldı. Bu yüzden eski kocası kendisine dava açtı. Hapis cezasına çarptırılınca şoka uğradı: Bu bana değil evladıma ceza.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025

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Nazlı Zeynep A. velayeti kendisinde olan kızını babasıyla görüştürmek için yola çıktı. Ancak buluşmaya 43 dakika geç kaldı. Boşanma aşamasındaki eşi dava açınca 3 günlük zorlama hapis cezası aldı. Şoka uğradı.



Muğla Fethiye'de Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, önce çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anneye, sonra da babaya bıraktı. Ancak küçük kızın velayeti son davada annesinde kaldı.



Ayrıca Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, B.C.A.'nın ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde karar kıldı. Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2. günü kızını babasıyla görüştürmek için dışarı çıktı. Ancak B.C.A'nın yerinde olmadığını gördü. Nazlı Zeynep A. kızıyla evine döndü.



'CEZA BANA DEĞİL ÇOCUĞUMA VERİLDİ'

Bir süre sonra kapısına gelen tutanakla şoka uğradı. Çünkü eski eşi B.C.A. "Kızımı buluşma yerine 43 dakika geç getirdi" deyip dava açmıştı. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi de şikayet üzerine, Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti.



Genç kadın ise karara itiraz edip şunları söyledi: Ben tek başına çocuğuna bakan bir anneyim. Yolda çocuğumun başına bir şey gelmiş olabilir, çocuğumun ateşi çıkabilir, çocuğum hastalanabilir. Yani her şey olabilir. Araba arızalanabilir. İnsan bir arayıp, 'Geliyor musunuz gelmiyor musunuz' diye sorar. Hiç kimse aramıyor, sormuyor. Tutanak tutup, gidiyorlar. Biz gittik, 1,5 saat çocuğumla birlikte bekledik. Bu bana değil, çocuğuma verilmiş bir ceza. Çok zor bir şekilde elde etmiş olduğum gözetimli görüş hakkımı zora düşürecek hiçbir şey yapmayacağım aşikar.

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