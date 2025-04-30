Adana'da şakacı minibüs şoförüne yasal işlem!
Minibüslerin toplu taşıma kart sistemine 'Acil durum, tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat' diye mesaj yollayan K.A.'ya 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı.
Adana'da minibüs durağında çalışan K.A, önceki sabah minibüslerin toplu taşıma kart sistemine "Acil durum, tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" diye mesaj yolladı.
Minibüs sürücüleri ve mesajı gören vatandaşlar, bir anlık paniğe kapıldı. Polis ekipleri, konuyu araştırmaya başladı. Tespit edilen K.A. yakalanarak gözaltına alındı. K.A. ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yaptım" dedi. Hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı.