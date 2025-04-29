İstanbul'da okullar yeniden açıldı: İlk dersimiz deprem!

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen depremlerin ardından dün sabah yeniden açılan okullarda ilk ders ‘Afet Farkındalığı Eğitimi’ oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan video, kentteki bütün sınıflarda ilk ders saatinde öğrencilere izletildi. Yaklaşık 3 milyon öğrenci, ilk derste 'Afet Farkındalığı Eğitimi' aldı. Deprem çantasının nasıl hazırlanması gerektiği ile deprem öncesinde, deprem olduğu esnada ve sonrasında neler yapılması gerektiği öğrencilere anlatıldı.

ÇOCUKLAR NELER HİSSETTİ?

İlk derste 'Afet Farkındalığı Eğitimi' alan öğrenciler ise şöyle konuştu:



NEFES NUR KANAT (5'İNCİ SINIF): Hemen okuldaki uygun alanlara geçip 'çök, kapan, tutun' hareketini yaptık ve sarsıntının geçmesini bekledik. Bu eğitimden sonra daha bilinçli ve güvende hissediyorum.



MEHMET KERİM AL (5'İNCİ SINIF): Okulda bize verilen eğitim ise bilinçlenmemizi sağladı ve deprem anında ne yapmamız gerektiğini yeniden hatırladık.



ULUS KARAMAHMUTOĞLU (5'İNCİ SINIF): Deprem hepimizi korkuttu. İlk başta ailemle bir süre evimize giremedik. Bu eğitimde afetlere karşı daha hazır hissediyorum.

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