Edirne'de Kakava heyecanı! Otellerin doluluk oranı yüzde 80

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri geldi çattı. Edirne’de 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak şenlikler öncesi otellerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025

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Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne'de konaklama sektöründe hareketlilik sürüyor.

Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında 'Bahar Bayramı' olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Edirne sokaklarında vatandaşlar, geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde halkı şenliğe davet etmeye başladı.

'YOĞUN BİR KATILIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Şehrimiz geçen yıl 100 binin üzerinde bir ziyaretçi ağırlamıştı. Bu sene de aynı kalabalığı, aynı yoğunluğu bekliyoruz. Bu noktada 90 tane konaklama tesisinde 2 bin 500 oda ve 5 bin yatağın şu anda yüzde 80'i dolmuş durumdadır. Tekrardan yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Bin liradan başlayıp 5 bin liraya çıkan konaklamalar var. Bu yıl konaklama 3 güne çıkabilir" dedi.

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