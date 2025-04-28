Getir Mart kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
Getir Mart kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 04.03.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-69325 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte asil ve yedek talihliler.
Getir Mart kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asil ve yedek talihliler
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB Asil Talihlileri
Dyson V15s Detect Submarine™ Islak Ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge Asil Talihlileri
PHILIPS EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi Asil Talihlileri
Apple AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme Asil Talihlileri
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB Yedek Talihlileri
Dyson V15s Detect Submarine™ ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürge Yedek Talihlileri
PHILIPS EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi Yedek Talihlileri
Apple AirPods 4 Aktif Gürültü Engelleme Yedek Talihlileri
Getir Mart kampanyası çekiliş sonuçları tam liste