1 talihliye BMW 118i | Nescafe 3'ü 1 arada ulusal promosyonunda 3. dönemin kazananları belli oldu! ASİL-YEDEK isim listesi...
25 Nisan 2025 tarihli Nescafe 3'ü 1 arada ulusal promosyonunda 3. dönemin kazananları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, BMW 118i Sportline 2023 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Nescafe Param Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
25 Nisan 2025 tarihli Nescafe 3'ü 1 arada ulusal promosyonunda 3. dönemin kazananları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 12.03.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02- 53559 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 21.04.2025 tarihinde yapılan çekilişe 3.596.904 katılım gerçekleşmiştir. Çekilişe katılan talihliler, BMW 118i Sportline 2023 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Nescafe Param Kart kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
BMW 118i Sportline 2023 Model Otomobil Asil Talihlileri
250.000 TL değerinde Nescafe Param Kart Asil Talihlileri