Muğla'da paraşüt faciası!

Fethiye'de havalandıktan kısa süre sonra paraşütlerinde meydana gelen ikili, kanat sorunu nedeniyle pistin alt kısmındaki kayalık alana düştü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla Fethiye'de yamaç paraşütü yapmak isteyen öğrenci pilotlar Tevfik T. (29) ve Mehmet Buğra S. (22), tandem (ikili) atlayış yaptı. Havalandıktan kısa süre sonra paraşütlerinde meydana gelen kanat sorunu nedeniyle pistin alt kısmındaki kayalık alana düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İkilinin hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN