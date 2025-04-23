Tunceli’de beş yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dosya yeniden açıldı!

Tunceli’de beş yıl önce kaybolan Gülistan Doku’nun dosyası yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında bir süre önce kurulan özel ekip, delilleri yeniden incelemeye başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Tunceli'de Gülistan Doku'dan Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.



542 KİŞİ BİR İZ ARADI

542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan Alanya'da gözaltına alındı. Zeinal A., dört saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı, 2,5 yıl hapse çarptırdı.



ÜÇ KADIN BAŞSAVCIDAN BİRİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını inceledi. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Cansu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Dosyadaki delilleri yeniden inceleme alan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.



POLİSLİKTEN ATILDI

Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait ve Doku'nun zorla bindirildiği otomobilin, il dışına götürüldüğü ve sonra geri getirildiği ortaya çıktı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi ve polislikten ihraç edildi.

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