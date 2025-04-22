Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme!

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıkların yargılanması sürerken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Minguzzi cinayeti soruşturması, 'Organize Suç Örgütü' kapsamına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıkların yargılanması sürerken, olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi cinayeti soruşturması, "Organize Suç Örgütü" kapsamına alındı.

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