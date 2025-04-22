Konya'da felç kalmasına neden olan firmadan tazminatını alamıyor!

Sezgin Keşto (31), 5 yıl önce şantiyeye gitmek için Cezmi Çelik'in kullandığı beton mikseriyle yola çıktı. Ancak mikserin devrilmesi sonucu felç kaldı. Firmanın 15 milyon 739 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Ancak parasını alamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Konya'da bir tünelin inşaatında ekskavatör operatörü olarak çalışan Sezgin Keşto (31), 5 yıl önce şantiyeye gitmek için Cezmi Çelik'in kullandığı beton mikseriyle yola çıktı. Ancak mikserin devrilmesi sonucu felç kaldı. Şirkete açtığı davayı kazandı. Firmanın 15 milyon 739 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Ancak parasını alamadı.

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