Esenyurt'taki tekel bayisi katliamına müebbet hapis!

Esenyurt'ta 2023 yılında tekel bayisini basıp Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'in öldürüp Yusuf Erzen'i ağır yaralayan zanlıların davası karara bağlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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İstanbul Esenyurt'ta 2023 yılında tekel bayisini basıp Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'in öldürüp Yusuf Erzen'i ağır yaralayan zanlıların davası karara bağlandı. Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman'a ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

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