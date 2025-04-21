Denizli'de gizemli ölümü! Kaybolan helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu

Denizli’de günlerdir haber alınamayan helikopter pilotunun cansız bedeni başına poşet geçirilmiş halde bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da görevlendirildi.

11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı. 19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K'nın en son Denizli ilinde hareketliliği olduğu anlaşıldı. B.K'nın bulunması için Denizli'de geniş çaplı araştırma başlatıldı.

KÖTÜ KOKU ACI SON

Önceki gece, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde kaldırımdan bir vatandaş, ağaçlık alanda park halinde olan otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek çağrı merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapalı kapıyı açtıktan sonra başını poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K'ya ait olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre pilotun kafasına poşet geçirerek intihar ettiği ihtimalli üzerinde duruyor.

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