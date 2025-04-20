Duvarda kan izleri! Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü! İlk ifadesinde ne dedi?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Sevil Akdağ (32), tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav’ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Sevil Akdağ’ın ilk ifadesinde, “Sebepsiz yere tartıştık. Çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım” dediği öne sürüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025

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Arkadaş oldukları belirtilen Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ, arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra önce bileklerini kesti ardından evden kaçtı. Polis, Kırav'ın komşusunun bilgisine başvurdu. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, maktul şahsın evin salon kısmında kafa, göğüs, sırt ve boyun kısımları olmak üzere çok sayıda kesiler şeklinde eks olduğu belirlendi.

DUVARDA KAN İZLERİ

Evin içerisinde muhtemelen boğuşmaya bağlı dağınıklık olduğu, yerde ve duvarlarda kan izlerinin olduğu anlaşıldı. Polis, izlenen kamera görüntüleri ve tanık şahıs beyanlarından şüpheli Sevil Akdağ'ı tespit etti. Akdağ, Esenyurt'ta yakalandı.

"SEBEPSİZ YERE TARTIŞTIK ÇOK ALKOLLÜYDÜM"

Sevil Akdağ, Elif Kırav ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını, sonrasında eve geçip alkol almaya devam ettiklerini söyledi. Akdağ, "Sabah sıralarında aramızda sebepsiz yere kavga çıktı. Elif bana vurdu. Boğuşma yaşadık. Birlikte yere düştük. Elif'in hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtım. Aşırı alkol aldığım için başka bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

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