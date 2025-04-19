Atina'da çete hesaplaşması: Mehmet Nezih İşlek suikastinde 3 tetikçi aranıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5 ay önce öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Nezih İşlek’in, rakip çete lideri tarafından 250 bin dolara kiralanan 3 tetikçiyle infaz edildiği ortaya çıktı. Zanlıların saldırı sonrası Türkiye’ye döndüğü belirlendi.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Nezih İşlek, 5 ay önce sokak ortasında infaz edildi.

İşlek'in, rakip çete lideri tarafından 250 bin dolar karşılığında 3 tetikçi Nihat Çakar (23), Barış Solak (30) ve Amed Berat Hacı'ya (31) öldürtüldüğü belirlendi.

Saldırganların olayın hemen ardından Türkiye'ye geri döndükleri, arandıkları öğrenildi.

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