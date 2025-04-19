7 yaşındaki Cumali gözyaşları arasında uğurlandı! Acılı anne Karanfil Timi ağıtlar yaktı

Cenazede oğlu için gözyaşı döken Karanfil Timi, ağıtlar yaktı. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025

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Adana Karataş'a bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi (7), arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı.

Kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine terliklerinin bulunduğu sulama kanalı ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

Önceki gün ise Cumali'nin cansız bedenine sulama kanalının 10 metre uzaklığındaki sazlıkların dibinde suya batmış halde ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Osmaniye Düziçi'ne götürüldü. Cumali, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sır ölümle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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