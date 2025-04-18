Romanyalı Mihaela Elazığ'da gördüğü kediyi sahiplenmek için 2.500 kilometreyi aştı!

Romanyalı Mihaela, bir kediyi almak için 2 bin 500 kilometre yol kat etti. Elazığ’a geldi. Onu sahiplenip ülkesine geri gitti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Mihaela Elena Ioan adlı kadın Romanya'dan gelip Elazığ'da bir projeye katıldı. Programın tamamlanmasının ardından ülkesine dönüş yaptı. Ancak bu sırada sokakta gördüğü bir kediyi unutamadı. Ülkesine döndüğünde kediyi aklından çıkaramayan Mihaela, yetkililerle iletişim sağladı. Bunun üzerine 2 bin 500 kilometrelik bir yolculuk yaparak tekrar Elazığ'a ulaştı. Kediyi teslim aldı. Sevimli tekiri ülkesine götüren Mihaela, duygularını şöyle anlattı:



Program bittiğinde Romanya'ya gittiğimizde kediyi bir daha göremeyeceğim için çok üzülmüştüm. Eşime de danışıp kediyi almak istediğimi söyledim. Eşimin onayı ile birlikte Elazığ'dakiler ile iletişime geçip geldik ve kediyi aldım. Şu an onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Elazığ'a geldiğim hem de gençlik merkezindekileri tekrardan gördüğüm için çok mutluyum...

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