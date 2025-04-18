Erzurum'da kan donduran vahşet! Katlettiği eşinin cesedini aracının bagajına sakladı

Erzurum'da Ali Osman Buzlak (21), düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde boğarak öldürüp ardından da şişeyle kendi boğazını ve ellerini kesti. Polis ekipleri, araçta hareketsiz duran Buzlak'ı hastaneye kaldırırken, aracın bagajda da kadının cesedini buldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025

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Erzurum'da Ali Osman Buzlak (21), düğün hazırlıkları yaptığı nikahlı eşi Hatice Buzlak'ı (24) otomobilde boğarak katletti. Ardından da şişeyle kendi boğazını ve ellerini kesti.

Polis, araçta hareketsiz duran Ali Osman Buzlak'ı hastaneye kaldırdı. Aracın bagajında ise kadının cesediyle karşılaştı. Katil zanlısı, gözaltına alındı.

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