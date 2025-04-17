Tekirdağ'da 8 yaşındaki ressam 3. sergisini açmaya hazırlanıyor!

Tekirdağ'da yaşayan 8 yaşındaki İnci Yılmaz, 2 sergi açtı. Üçüncü sergisinin hazırlıklarına başladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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Tekirdağ'da yaşayan ressam İnci Yılmaz (8), bugüne kadar 2 sergi açtı. Üçüncü sergisinin hazırlıklarına başladı. Minik ressam Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalarda tuvalinin başına geçti. Minik ressam, "Kanola tarlasının güzelliklerini çizmeye çalışıyorum. Üçüncü sergim için hazırlanıyorum. Farklı tarlalarda da çizimler yaparak sergimin diğer eserlerini de ortaya çıkartacağım" diye konuştu.

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