Samsun'da tüyler ürperten olay: Önce ağabeyini sonra eşini öldürdü!

Emrah Akpınar, ağabeyi İdris Akpınar’ı öldürmekten 4 yıl hapis yatıp çıktı. Önceki akşam ise boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı tabancayla hayattan kopardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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Tüyler ürperten olay, önceki akşam saat 22.15'te Samsun Canik'deki Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta meydana geldi. 38 yaşındaki TIR sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı.



5 YIL ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı.



Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Polis, her yerde katil zanlısını arıyor.



Emine Akpınar'ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camisi'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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