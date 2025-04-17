Kayseri'de doktorluk yapan Ömer Fazıl Bilgin hayallerinin peşinden gitti: Önlüğü çıkarıp cübbe giydi!

Doktor Ömer Fazıl Bilgin, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Hukuk fakültesini bitirip avukatlık cübbesini giyindi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025

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Kayseri Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin, 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'ne girdi. 2 çocuk babası Bilgin, 4 yıllık eğitimini tamamlayıp 2016'da okulunu bitirdi. Eğitimini tamamladıktan 8 yıl sonra da geçen yıl başlayan 1 yıllık zorunlu stajını tamamladı. 34 sene önce hipokrat, bu yıl da avukatlık yemini ettiğini söyleyen Bilgin şunları söyledi:



Gençlik yıllarımdan beri hukuk alanına hep ilgi duydum. Hukukçu arkadaşlarımdan dolayı kamu hukuku, kamu maliyesi, ceza hukuku, aile hukuku gibi alanlara çok ilgi duyardım. Ardından üniversite sınavına girdim. 4 yılda mezun oldum. Sağlık hukuku yüksek lisansı yaptım. Hukuk fakültesi mezunu olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Bilgin, şöyle devam etti: İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanemiz başhekimliğimiz, 1 yıllık staj süresince çalışma saatlerine ve programına kolaylıklar sağladı. Bu sayede stajımı yaptım. Kendi mesleğime devam ediyorum ama amatör olarak da hukuk alanında destek verebilirim.

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