Kayseri'de doktorluk yapan Ömer Fazıl Bilgin hayallerinin peşinden gitti: Önlüğü çıkarıp cübbe giydi!
Doktor Ömer Fazıl Bilgin, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Hukuk fakültesini bitirip avukatlık cübbesini giyindi.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi uzmanı Ömer Fazıl Bilgin, 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'ne girdi. 2 çocuk babası Bilgin, 4 yıllık eğitimini tamamlayıp 2016'da okulunu bitirdi. Eğitimini tamamladıktan 8 yıl sonra da geçen yıl başlayan 1 yıllık zorunlu stajını tamamladı. 34 sene önce hipokrat, bu yıl da avukatlık yemini ettiğini söyleyen Bilgin şunları söyledi:
Gençlik yıllarımdan beri hukuk alanına hep ilgi duydum. Hukukçu arkadaşlarımdan dolayı kamu hukuku, kamu maliyesi, ceza hukuku, aile hukuku gibi alanlara çok ilgi duyardım. Ardından üniversite sınavına girdim. 4 yılda mezun oldum. Sağlık hukuku yüksek lisansı yaptım. Hukuk fakültesi mezunu olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Bilgin, şöyle devam etti: İl Sağlık Müdürlüğümüz ve hastanemiz başhekimliğimiz, 1 yıllık staj süresince çalışma saatlerine ve programına kolaylıklar sağladı. Bu sayede stajımı yaptım. Kendi mesleğime devam ediyorum ama amatör olarak da hukuk alanında destek verebilirim.