İstanbul'da yatırım vurgunu yapan 4 kişi tutukandı!
Yatırım danışmanı yalanıyla 1 milyon dolarlık vurgun yapan 4 kişi tutuklandı.
İstanbul'da polise başvuran mağdur B.K.Ş. (32), kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 1 milyon dolar (38 milyon TL) parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. B.K.Ş. "Yatırım danışmanlığı yaptıklarını, kısa sürede büyük kârlar elde edebileceğimi söylediler. Onlara inandım" dedi.
Şüphelilere yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. F.C.A. (32), İ.C.A. (25), O.Ö.Ö. (26) İstanbul'da yakalandı. Banka hesaplarını kullandıran kişilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Tekirdağ'da B.Ü. (25), Antalya'da H.D. (28) ve E.Ö.(48) ile Rize'de de M.K.'nin (41) yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı. İ.C.A., O.Ö.Ö, B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklandı.