Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada Durdu Güven ve oğlu Mehmet Durdu hayatını kaybetti. Anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025

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Kahramanmaraş'ta İ.P. (19) yönetimindeki otomobil ile Durdu Güven idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada baba Durdu, oğlu Mehmet ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti. Anne Senem ile diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Senem Güven de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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