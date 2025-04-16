Anneler Günü ne zaman 2025? Mayıs ayının kaçıncı haftası, hangi gün?

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 18:47

Anneler Günü yaklaşıyor. Sevgimizi ve minnettarlığımızı göstermek için en anlamlı günlerden biri olan Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü , dünyanın pek çok ülkesinde annelere olan sevgi ve minnettarlığı ifade etmek için kutlanan özel bir gün olarak bilinir. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu anlamlı gün, 2025 yılında 11 Mayıs Pazar günününe denk gelmektedir. Bu gün, annelerimize sevgimizi göstermek ve onları mutlu etmek için özel bir fırsat sunuyor.

ANNELER GÜNÜ NEDİR VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün ortaya çıkışıyla ilgili pek çok görüş bulunmaktadır. En bilinen hikaye ise, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis'in, 1905 yılında vefat eden annesini anmak için her yıl kutlama yapma isteğiyle başlamıştır. Jarvis, bu kutlamayı resmi hale getirmek için büyük bir kampanya başlatmış ve sonunda 1914 yılında ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak ilan edilmiştir.

Ancak Jarvis, Anneler Günü'nün ticarileşmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramış ve günün anlam ve öneminin korunması için farklı platformlarda davalar açmış, ancak bu davaları kazanamamıştır.

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de benzer kutlamalar yapılmaktaydı. Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna ilkbahar festivalleri düzenlenirdi. Benzer şekilde, Antik Romalılar da ana tanrıça Kibele onuruna festivaller düzenleyerek anneliği kutsamaktaydı.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ VE KUTLAMA FİKİRLERİ

Anneler Günü, annelerimize sevgimizi göstermek için çeşitli hediyeler ve sürprizlerle kutlanır. Annelerimize alabileceğimiz hediye fikirlerinden bazıları şunlardır:

Klasik Seçenekler: Çiçek buketleri, kışisel notlarla birlikte hediye edilen kartlar

Anlamlı Hediyeler: İsim yazılı takılar, özel tasarlanmış fotoğraf albümleri

Deneyim Hediyeleri: Spa ve masaj seansları, gurme yemek deneyimleri

Teknolojik Hediyeler: Akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar

El Yapımı Hediyeler: Kendi hazırladığınız yemekler, el emeğiyle yapılmış dekoratif objeler

Ayrıca, Anneler Günü'nde annenizle vakit geçirerek ona unutulmaz bir gün yaşatabilirsiniz. Birlikte bir piknik düzenlemek, sinema veya tiyatroya gitmek, ya da evde keyifli bir kahvaltı hazırlamak gibi etkinlikler de bu günü daha özel kılabilir.