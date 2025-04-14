1 talihliye Mini Cooper hediyeli Eti Büyük Kampanya 3.Dönem Çekiliş sonuçları! ASİL-YEDEK isim listesi...
14 Nisan 2025 tarihli Eti Büyük Kampanya 3. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılanlar, Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Param Hediye kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
14 Nisan 2025 tarihli Eti Büyük Kampanya 3. Dönem Çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılanlar, Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil, 250.000 TL değerinde Param Hediye kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Yeni Mini Cooper 3 Kapı Favoured 2024 Model Otomobil Asil ve Yedek Talihlisi