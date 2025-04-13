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Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran tüm Türkiye'yi derin yasa boğdu. 'Narin Güran'ın katili kim?' sorusu henüz cevap bulamamışken cinayette haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun bugün yargılanmasına başlanacak.

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Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin sanıkları bugün hakim karşısına çıkacak.

İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güranın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güranın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!
İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güran'ın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!

Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), 14 Nisan Pazartesi günü (bugün) Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacakNarin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak


NE OLMUŞTU?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacakNarin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacakNarin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkacak

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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